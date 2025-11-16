Уваров: с такой защитой "Динамо" не останется в РПЛ

"Что творится в защите? С каким подбором он хочет остаться в РПЛ? С такой защитой? С такой защитой "Динамо" не останется в РПЛ. Думаю, что это самая худшая защита в РПЛ. Каждую игру привозят себе!" - цитирует Уварова "Чемпионат".
Московское "Динамо" завершило первый круг чемпионата России 2025/2026 с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Команда Валерия Карпина забила 22 гола и 23 мяча пропустила. В 15 сыгранных турах бело-голубые одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. На данный момент подопечные Карпина набрали 17 очков и находятся на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Экс-вратарь сборной СССР Александр Уваров раскритиковал игру московского "Динамо" в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"