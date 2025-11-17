"Я понимаю, что молодые игроки могут смотреть матчи с моим участием. Нужно всегда показывать пример. Тем более даже в сборной России сейчас играют молодые пацаны. Я помню себя, когда был молодым и только пришёл в сборную... Всегда смотрел на старших. Теперь уже я пытаюсь делится своим опытом", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".
Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах в составе команды во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету 50 матчей за национальную команду, в которых он забил восемь голов и отдал 14 голевых передач.
Напомним, что Александр Головин является воспитанником ЦСКА. За "армейцев" полузащитник провёл 113 матчей, отметился 13 забитыми мячами и сделал 11 голевых передач.
Головин: стараюсь всегда показывать хороший пример
Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что пытается делится опытом с молодыми игроками.
Фото: официальный сайт РФС