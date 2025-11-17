Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Головин: стараюсь всегда показывать хороший пример

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что пытается делится опытом с молодыми игроками.
Фото: официальный сайт РФС
"Я понимаю, что молодые игроки могут смотреть матчи с моим участием. Нужно всегда показывать пример. Тем более даже в сборной России сейчас играют молодые пацаны. Я помню себя, когда был молодым и только пришёл в сборную... Всегда смотрел на старших. Теперь уже я пытаюсь делится своим опытом", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".

Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах в составе команды во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету 50 матчей за национальную команду, в которых он забил восемь голов и отдал 14 голевых передач.

Напомним, что Александр Головин является воспитанником ЦСКА. За "армейцев" полузащитник провёл 113 матчей, отметился 13 забитыми мячами и сделал 11 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится