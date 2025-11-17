Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Дивеев уверен, что Обляков восстановится к дерби "Спартак" – ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил, пропустит ли полузащитник армейцев Иван Обляков дерби со "Спартаком" из-за травмы, полученной в матче сборных России и Чили.
Фото: "Чемпионат"
"Все нормально у него будет. Пройдет", – приводит слова Дивеева "Спорт-Экспресс".

Напомним, Иван Обляков получил повреждение на 25-й минуте матча национальной команды России со сборной Чили. Полузащитник не смог продолжить игру и был заменен. Встреча в Сочи завершилась поражением команды Валерия Карпина со счетом 0:2.

Матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября на домашней арене красно-белых в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. ЦСКА после 15-ти туров идет вторым в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав 25 очков.

