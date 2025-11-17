Дивеев уверен, что Обляков восстановится к дерби "Спартак" – ЦСКА

"Все нормально у него будет. Пройдет", – приводит слова Дивеева "Спорт-Экспресс".
Напомним, Иван Обляков получил повреждение на 25-й минуте матча национальной команды России со сборной Чили. Полузащитник не смог продолжить игру и был заменен. Встреча в Сочи завершилась поражением команды Валерия Карпина со счетом 0:2.
Матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября на домашней арене красно-белых в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. ЦСКА после 15-ти туров идет вторым в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав 25 очков.