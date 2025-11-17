Нападающий "Крыльев" Раков пропустит около двух месяцев из-за травмы

"Самый благоприятный исход, если все пройдет хорошо — 30-40 дней восстановления. Но максимум врачи закладываются два месяца, чтобы Вадим начал полноценно тренироваться и забыл об этой проблеме. К зимним сборам он будет готов", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Раков получил повреждение во время тренировки в расположении молодежной сборной России на сентябрьском сборе.
В нынешнем сезоне Вадим Раков принял участие в 11 встречах за самарский клуб, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. 20-летний футболист играет в "Крыльях Советов" в аренде. Права на нападающего принадлежат "Локомотиву".
Фото: ПФК "Крылья Советов"