Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Нападающий "Крыльев" Раков пропустит около двух месяцев из-за травмы

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, заявил, что футболист пропустит около двух месяцев из-за травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Самый благоприятный исход, если все пройдет хорошо — 30-40 дней восстановления. Но максимум врачи закладываются два месяца, чтобы Вадим начал полноценно тренироваться и забыл об этой проблеме. К зимним сборам он будет готов", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

Раков получил повреждение во время тренировки в расположении молодежной сборной России на сентябрьском сборе.

В нынешнем сезоне Вадим Раков принял участие в 11 встречах за самарский клуб, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. 20-летний футболист играет в "Крыльях Советов" в аренде. Права на нападающего принадлежат "Локомотиву".

