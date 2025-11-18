"Насколько знаю, об этом даже никто не думает - ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит", - сказал Кафанов в интервью ТАСС.
Матвей Сафонов защищает цвета "ПСЖ" с июня 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь ни разу не выходил на поле за французскую команду. За этот период он провёл три игры в составе сборной России: против Катара (4:1), Ирана (2:1), Перу (1:1). В минувшем сезоне Матвей Сафонов отыграл за парижан 17 матчей, семь из которых сыграл "на ноль". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Кафанов: Сафонов не думает об уходе из ПСЖ зимой
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер Матвей Сафонов не намерен покидать "ПСЖ".
Фото: Getty Images