Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Кафанов: Сафонов не думает об уходе из ПСЖ зимой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер Матвей Сафонов не намерен покидать "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Насколько знаю, об этом даже никто не думает - ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит", - сказал Кафанов в интервью ТАСС.

Матвей Сафонов защищает цвета "ПСЖ" с июня 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь ни разу не выходил на поле за французскую команду. За этот период он провёл три игры в составе сборной России: против Катара (4:1), Ирана (2:1), Перу (1:1). В минувшем сезоне Матвей Сафонов отыграл за парижан 17 матчей, семь из которых сыграл "на ноль". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

