Головин подвел итоги 2025 года для сборной России

Напомним, в ноябре российская сборная провела два товарищеских матча — сыграла вничью 1:1 с Перу, а также уступила Чили со счетом 0:2.
"С Чили играли хорошо, но потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили голы. Мы играли лучше, чем соперник. Итоги года для сборной? Нормальный год получился, хоть я и нечасто играл", — сказал Головин в беседе с "Матч ТВ".
В 2025 году Александр Головин провел за сборную России 3 матча и забил 2 мяча. Российская национальная команда отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года.
Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги 2025 года для национальной команды.
Фото: сборная России