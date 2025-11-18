Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Головин подвел итоги 2025 года для сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги 2025 года для национальной команды.
Фото: сборная России
Напомним, в ноябре российская сборная провела два товарищеских матча — сыграла вничью 1:1 с Перу, а также уступила Чили со счетом 0:2.

"С Чили играли хорошо, но потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили голы. Мы играли лучше, чем соперник. Итоги года для сборной? Нормальный год получился, хоть я и нечасто играл", — сказал Головин в беседе с "Матч ТВ".

В 2025 году Александр Головин провел за сборную России 3 матча и забил 2 мяча. Российская национальная команда отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года.

