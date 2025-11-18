Вчера, 17 ноября, Валерий Георгиевич объявил о своем уходе с поста главного тренера бело-голубых по собственному желанию.
"Так работать нельзя. Карпину надо было определяться — или «Динамо», или сборная. Вот он и принял решение. Не удивлен, думаю, что он поступил правильно. Не понимаю тут руководство «Динамо», которое изначально приняло решение о такой подработке. Помощники помощниками, но главный тренер тоже важен", — сказал Канчельскис в беседе с "Матч ТВ".
Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча (8 побед, 5 ничьих, 9 поражений). Первый круг Российской Премьер-Лиги команда завершила с 17 очками на 10-м месте турнирной таблицы.
В 16 туре динамовцы под руководством и.о. главного тренера Ролана Гусева примут на своем поле "Динамо" из Махачкалы (12-е место, 14 очков). Встреча пройдет 23 ноября, начало — в 17:30 мск.
Канчельскис: не понимаю руководство "Динамо", которое назначило Карпина
Фото: ФК "Динамо" Москва