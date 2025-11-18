Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

"Если через неделю Карпин появится в "Спартаке", я буду сильно хохотать". Червиченко - о тренере

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Вполне возможно, что в клубе зашёл разговор о зимних трансферах и каким-то образом не сошлись во мнении, что они нужны или именно эти нужны. И нашла коса на камень. Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили. А он уже на этом фоне сказал, что пошёл. Конечно, есть ещё одна мысль. Если через неделю Карпин в "Спартаке" появится… Я буду очень сильно хохотать", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Всего под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Вчера, 17 ноября, пресс-служба клуба объявила об его уходе. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Ранее Карпин являлся генеральным директором и главным тренером московского "Спартака". Всего под его руководством красно-белые провели 161 матч, одержали 80 побед, 36 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений.

