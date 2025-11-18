"Если через неделю Карпин появится в "Спартаке", я буду сильно хохотать". Червиченко - о тренере

"Вполне возможно, что в клубе зашёл разговор о зимних трансферах и каким-то образом не сошлись во мнении, что они нужны или именно эти нужны. И нашла коса на камень. Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили. А он уже на этом фоне сказал, что пошёл. Конечно, есть ещё одна мысль. Если через неделю Карпин в "Спартаке" появится… Я буду очень сильно хохотать", - сказал Червиченко "Чемпионату".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июня 2025 года. Всего под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Вчера, 17 ноября, пресс-служба клуба объявила об его уходе. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Ранее Карпин являлся генеральным директором и главным тренером московского "Спартака". Всего под его руководством красно-белые провели 161 матч, одержали 80 побед, 36 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений.
