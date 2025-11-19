— Слухи об интересе то ЦСКА, то "Локо", то "Краснодара" как воспринимаешь?
— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет. В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с "Балтикой", - приводит слова Сауся "Чемпионат".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро, контракт полузащитника с калининградцами рассчитан до июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что интерес к Владиславу Саусю проявляют московский "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". После 15 сыгранных туров калининградцы занимают 5 место в турнирной таблице РПЛ с 28 набранными очками.
Полузащитник "Балтики" высказался о возможном переходе в топ-клуб РПЛ
Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"