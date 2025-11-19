Саусь: моментами Дзюба поддушивал молодых в "Зените"

— Не поддушивал Артём Сергеевич молодого?
— Моментами было, и не только меня. Но так, наверное, происходит во всех командах, где опытные, взрослые футболисты могут чуть взбодрить молодых, - приводит слова Сауся "Чемпионат".
Владислав Саусь выступал за петербургский "Зенит" с 2021 по 2024 год - полузащитник провел за основную команду петербуржцев 1 матч. С июня 2024 года Саусь выступает за калининградскую "Балтику".
Артем Дзюба с осени 2024 года является игроком тольяттинского "Акрона". В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России.
Фото: ФК "Зенит"