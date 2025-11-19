"В чём секрет Талалаева? Он на всё обращает внимание. Футбол состоит из большого числа компонентов. Мы отсматриваем как свои ошибки, так и хорошие моменты. В клубе хорошо понимают, что именно нужно подкорректировать. Безусловно, за нашим физическим состоянием пристально следят, чтобы мы не просели в какой-то момент", - сказал Бевеев в интервью Metaraitings.
После первого круга чемпионата России "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают на пять баллов от лидирующего "Краснодара".
Мингиян Бевеев в текущем сезоне провёл за "Балтику" 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
В следующем туре команда Андрея Талалаева проведёт матч на выезде против "Оренбурга". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Защитник "Балтики" назвал главное преимущество команды
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев поделился мнением о главном тренере команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"