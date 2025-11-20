Пименов уверен, что "Спартак" и "Динамо" позвали бы Галактионова, если бы не контракт с "Локо"

"Абсолютно логичное решение. Михаил Михайлович показывает результат. Михаил Михайлович вырос как тренер и проявил себя в "Локомотиве". Если бы в клубе засомневались по поводу Галактионова, то "Спартак" и "Динамо" с удовольствием его пригласили бы", — приводит слова Пименова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" покинул главный тренер Деян Станкович. Кроме того, из "Динамо" 17 ноября ушел главный наставник команды Валерий Карпин, который совмещал свой пост в клубе с работой в сборной России по футболу. Ранее в СМИ появилась информация, что обе московские команды проявляют интерес к Михаилу Галактионову. Его действующее трудовое соглашение с "Локомотивом" истекает летом 2026 года.
На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками. "Спартак" идет шестым (25 очков). "Динамо" располагается на десятой строчке, набрав 17 очков за 15 туров РПЛ.
Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал возможность продления контракта московского клуба с его главным тренером Михаилом Галактионовым.
