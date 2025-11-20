"А по поводу того, вернусь я или не вернусь, я пока даже сам себе ответить не могу. То есть я еще пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры. Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше", - сказал Головин в интервью "Матч ТВ".
С 2014 по 2018 год Александр Головин выступал за ЦСКА, а затем перешел в "Монако", за который выступает и на данный момент. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года, в мае текущего года полузащитнику исполнилось 29 лет. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах футболиста.
На счету Александра Головина в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах и 2 забитых мяча. В 2025 году полузащитник провел за сборную России 3 матча и забил 2 гола.
Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в России
Фото: Global Look Press