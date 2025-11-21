Мостовой извинился за кричалку про "Спартак"

"Мы не часто вираж видим, и в первый раз с командой пошли на сектор, эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Похожие есть у всех клубов, на всех трибунах. Это не значит, что я неуважительно отношусь к каким-то командам. И если кого-то я обидел, ещё раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить", - сказал Мостовой в интервью "КП Спорт".
Напомним, Андрей Мостовой во время матча легенд "Зенита", приуроченному к столетнему юбилею клуба, побывал на фанатской трибуне. Вместе с ультрас сине-бело-голубых футболист начал скандировать оскорбительную кричалку в адрес московского "Спартака" со словами: "Я никогда не устану повторять".
Вчера, 20 ноября стало известно, что Андрей Мостовой стал обладателем премии "Джентельмен года". Награда будет вручена игроку 8 декабря в Москве.
В текущем сезоне российский вингер принял участие в 20 встречах во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.