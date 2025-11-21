Российский защитник расторг контракт с турецким "Сериком"

"Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву - тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферное окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду", - сказал Тихий в интервью "Чемпионату".
Дмитрий Тихий принял участие в семи встречах за "Серик Беледиеспор" и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в четырёх матчах за "Пари НН", в ноябре 2024 года расторг контракт с клубом, а затем зимой перешёл в армянский клуб "Урарту", где сыграл в десяти матчах во всех турнирах и забил один гол.
Ранее российский защитник выступал за "Химки", "Енисей", "Томь" и другие команды.
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"