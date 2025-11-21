Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
18:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Торпедо1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Российский защитник расторг контракт с турецким "Сериком"

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал, что расторг контракт с турецким клубом "Серик Беледиеспор".
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"
"Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву - тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферное окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду", - сказал Тихий в интервью "Чемпионату".

Дмитрий Тихий принял участие в семи встречах за "Серик Беледиеспор" и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в четырёх матчах за "Пари НН", в ноябре 2024 года расторг контракт с клубом, а затем зимой перешёл в армянский клуб "Урарту", где сыграл в десяти матчах во всех турнирах и забил один гол.

Ранее российский защитник выступал за "Химки", "Енисей", "Томь" и другие команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится