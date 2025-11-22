- Проблематичная для нас в какой-то степени ситуация. Помню, когда Станковича на месяц дисквалифицировали, "Спартак" раскрепостился. Он вносил нервозность в команду, и он все время со всеми ругался. Спартаковские ребята наверняка очень устали от него. А теперь, когда его уволили, они могут выглядеть очень прилично. Ребята же очень неплохие. Они могут такую хорошую игру выдать! Так что ЦСКА будет тяжеловато, но думаю, что армейская оборона выдержит. А счёт в этом матче не будет открыт, как мне кажется. Скорее всего, 0:0 матч завершится.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Пономарев: игроки "Спартака" устали от Станковича, после его увольнения могут выдать игру в матче с ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу дерби со "Спартаком" в 16 туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"