Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Гришин сделал прогноз на матч "Спартак" — ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"Объективно говоря, в ЦСКА всё налажено, игроки стартового состава и тренер на месте. В "Спартаке" больше проблем: пять человек только вернулись из расположения сборных. Стартовые позиции ЦСКА лучше, но это дерби. Мой прогноз — счет 3:1 в пользу ЦСКА", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

"Спартак" встретится с ЦСКА в субботу, 22 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России пройдет на домашнем поле красно-белых. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. В предыдущем дерби первого круга РПЛ "Спартак" проиграл армейцам со счетом 2:3.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 33 очка в 15-ти турах РПЛ. "Спартак" идет шестым с 25 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится