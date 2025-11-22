Гришин сделал прогноз на матч "Спартак" — ЦСКА

"Объективно говоря, в ЦСКА всё налажено, игроки стартового состава и тренер на месте. В "Спартаке" больше проблем: пять человек только вернулись из расположения сборных. Стартовые позиции ЦСКА лучше, но это дерби. Мой прогноз — счет 3:1 в пользу ЦСКА", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
"Спартак" встретится с ЦСКА в субботу, 22 ноября. Матч 16-го тура чемпионата России пройдет на домашнем поле красно-белых. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. В предыдущем дерби первого круга РПЛ "Спартак" проиграл армейцам со счетом 2:3.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 33 очка в 15-ти турах РПЛ. "Спартак" идет шестым с 25 очками.