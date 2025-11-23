- У него был спазм. Как и у Глебова. Матия никогда не выступал на взрослом уровне, он играл в молодежном футболе, а сегодня вышел на супердерби со "Спартаком". Представьте уровень, нервозность. Не могу упрекнуть его.
Вчера, 22 ноября, на "Лукойл Арене" в Москве состоялось столичное дерби "Спартак" - ЦСКА. Матч завершился поражением команды Фабио Челестини со счетом 0:1.
Напомним, полузащитник Матия Попович вышел на замену на 12-й минуте игры вместо Данила Кругового. На 77-й минуте сербский футболист покинул поле.
Источник: "Матч ТВ"
"Не могу его упрекнуть". Челестини объяснил обратную замену Поповича
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему сделал обратную замену Матии Поповича в матче 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА