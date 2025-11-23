Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
15:15
ЗенитНе начат
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
14:00
ФакелНе начат
КАМАЗ
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
17:00
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ПармаНе начат
Кремонезе
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
17:00
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

"Не могу его упрекнуть". Челестини объяснил обратную замену Поповича

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему сделал обратную замену Матии Поповича в матче 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
- У него был спазм. Как и у Глебова. Матия никогда не выступал на взрослом уровне, он играл в молодежном футболе, а сегодня вышел на супердерби со "Спартаком". Представьте уровень, нервозность. Не могу упрекнуть его.

Вчера, 22 ноября, на "Лукойл Арене" в Москве состоялось столичное дерби "Спартак" - ЦСКА. Матч завершился поражением команды Фабио Челестини со счетом 0:1.

Напомним, полузащитник Матия Попович вышел на замену на 12-й минуте игры вместо Данила Кругового. На 77-й минуте сербский футболист покинул поле.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится