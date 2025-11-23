Бабаев - о матче со "Спартаком": это не то, что мы ждем от дерби

"Матч не самый зрелищный, если я правильно понял по одному удару в створ. Это не то, что мы ждем от дерби. Много борьбы. Я не стал бы заострять внимание на судействе", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".
Московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоялось вчера, 22 ноября, на "Лукойл Арене". Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги завершился поражением "армейцев" со счетом 0:1. Победный гол записал на свой счет вингер Игорь Дмитриев, забивший на 43-й минуте игры.
Красно-синие по-прежнему имеют в своем активе 33 очка и находятся на данный момент на втором месте в турнирной таблице чемпионата.