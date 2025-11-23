В "Спартаке" ответили, может ли Романов остаться главным тренером

"Может ли Романов остаться главным тренером? Сложно сказать после одного матча… Ребята, не торопитесь", - передает слова Некрасова "Чемпионат".
Вчера, 22 ноября, московский "Спартак" одержал победу в дерби над ЦСКА в первом матче под руководством Вадима Романова, занимающего должность исполняющего обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича. Встреча 16-го тура РПЛ проходил на "Лукойл Арене" и закончилась со счетом 1:0.
Фото: ФК "Спартак"