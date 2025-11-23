Непомнящий назвал проблему ЦСКА в дерби со "Спартаком"

"Впечатления от дерби очень неоднозначные. С одной стороны, был казусный гол, который пропустил ЦСКА. Да, бывает, когда прямым ударом с углового забивают. Такая случайность привела к тому, что проявился недостаток армейской команды. С атакой у ЦСКА беда — нет нападающих и игроков первой линии. Поэтому отыграться не смогли, так как нет атаки", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Вчера, 22 ноября, ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев, замкнувший передачу Эсекьеля Барко с углового.
После 16 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает 2 место в таблице с 33 баллами. Напомним, что очная встреча команда в первом круге чемпионата страны завершилась победой "армейцев" со счетом 3:2.