Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
15:15
ЗенитНе начат
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
14:00
ФакелНе начат
КАМАЗ
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Шинник
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
17:00
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ПармаНе начат
Кремонезе
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
17:00
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Непомнящий назвал проблему ЦСКА в дерби со "Спартаком"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре 16 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Впечатления от дерби очень неоднозначные. С одной стороны, был казусный гол, который пропустил ЦСКА. Да, бывает, когда прямым ударом с углового забивают. Такая случайность привела к тому, что проявился недостаток армейской команды. С атакой у ЦСКА беда — нет нападающих и игроков первой линии. Поэтому отыграться не смогли, так как нет атаки", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Вчера, 22 ноября, ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев, замкнувший передачу Эсекьеля Барко с углового.

После 16 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает 2 место в таблице с 33 баллами. Напомним, что очная встреча команда в первом круге чемпионата страны завершилась победой "армейцев" со счетом 3:2.

