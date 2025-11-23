Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Гусев рассказал, почему отсутствует Осипенко в стартовом составе на матч с "Динамо" Мх

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал отсутствие защитника команды Максима Осипенко в стартовом составе на матч с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Это выбор нашего тренерского штаба. У нас три хороших центральных защитника, три хороших вратаря. Поэтому на сегодняшнюю игру мы посчитали, что целесообразно сыграть в таком сочетании", - передаёт слова Гусева "Матч ТВ".

Сегодня, 23 ноября московское и махачкалинское "Динамо" сыграют друг против друга на стадионе "ВТБ Арена". Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что в текущем сезоне Максим Осипенко принял участие в 15 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера московское "Динамо". Специалист рассказал, что решил сосредоточиться на сборной России. На данный момент Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

