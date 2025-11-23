"Это выбор нашего тренерского штаба. У нас три хороших центральных защитника, три хороших вратаря. Поэтому на сегодняшнюю игру мы посчитали, что целесообразно сыграть в таком сочетании", - передаёт слова Гусева "Матч ТВ".
Сегодня, 23 ноября московское и махачкалинское "Динамо" сыграют друг против друга на стадионе "ВТБ Арена". Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.
Отметим, что в текущем сезоне Максим Осипенко принял участие в 15 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых и отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, что 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера московское "Динамо". Специалист рассказал, что решил сосредоточиться на сборной России. На данный момент Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.
Гусев рассказал, почему отсутствует Осипенко в стартовом составе на матч с "Динамо" Мх
Фото: ФК "Динамо" Москва