Гусев заявил об амбициях работать без приставки "исполняющий обязанности"

"Ну, как такового разговора не было. Степашин сделал заявление. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне. Безусловно у меня есть амбиции работать без приставки "исполняющий обязанности", - цитирует Гусева "Матч ТВ".
Сегодня, 23 ноября, московское "Динамо" разгромило на своем поле "Динамо" из Махачкалы в матче 16-го тура РПЛ. Игра проходила на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и закончилась со счетом 3:0.
Напомним, Ролан Гусев готовил команду к этой встрече в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина.