Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Гусев заявил об амбициях работать без приставки "исполняющий обязанности"

Ролан Гусев ответил на вопрос, были ли разговоры с руководством клуба о возможности стать главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Ну, как такового разговора не было. Степашин сделал заявление. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне. Безусловно у меня есть амбиции работать без приставки "исполняющий обязанности", - цитирует Гусева "Матч ТВ".

Сегодня, 23 ноября, московское "Динамо" разгромило на своем поле "Динамо" из Махачкалы в матче 16-го тура РПЛ. Игра проходила на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и закончилась со счетом 3:0.

Напомним, Ролан Гусев готовил команду к этой встрече в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится