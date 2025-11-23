Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 1 1 1
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
4 - 2 4 2
ПарижЗавершен

Мусаев: в последнее время все матчи - война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- Увидели яркий, содержательный матч. Начало матча было неправильное с нашей стороны, много ошибались. Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. После него стали играть правильнее, хорошо атаковали через фланги и полуфланги. Во втором тайме хотели забрать победу. Наверное, счет по игре, хотя мы были чуть-чуть ближе к победе. Надо убрать ошибки и развивать то, что хорошо получалось. В последнее время все матчи — война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол.

Сегодня, 23 ноября, в Москве состоялся центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались "Локомотив" и "Краснодар". Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и закончилась вничью - 1:1. Вингер Александр Руденко вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте, гости отыгрались четыре минуты спустя благодаря голу полузащитника Дугласа Аугусто.

Таким образом команда Мурада Мусаева продлила свою безпроигрышную серию в чемпионате до семи встреч подряд, одержав за это время 4 победы и трижды сыграв вничью.

Краснодарцы набрали по итогам тура 34 очка и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ. "Быки" на один балл опережают московский ЦСКА и петербургский "Зенит", идущие на втором и третьем местах соответственно.

Источник: "Матч ТВ"

