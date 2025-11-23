- Увидели яркий, содержательный матч. Начало матча было неправильное с нашей стороны, много ошибались. Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. После него стали играть правильнее, хорошо атаковали через фланги и полуфланги. Во втором тайме хотели забрать победу. Наверное, счет по игре, хотя мы были чуть-чуть ближе к победе. Надо убрать ошибки и развивать то, что хорошо получалось. В последнее время все матчи — война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол.
Сегодня, 23 ноября, в Москве состоялся центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались "Локомотив" и "Краснодар". Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и закончилась вничью - 1:1. Вингер Александр Руденко вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте, гости отыгрались четыре минуты спустя благодаря голу полузащитника Дугласа Аугусто.
Таким образом команда Мурада Мусаева продлила свою безпроигрышную серию в чемпионате до семи встреч подряд, одержав за это время 4 победы и трижды сыграв вничью.
Краснодарцы набрали по итогам тура 34 очка и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ. "Быки" на один балл опережают московский ЦСКА и петербургский "Зенит", идущие на втором и третьем местах соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Мусаев: в последнее время все матчи - война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"