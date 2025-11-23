Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Колыванов: дал бы шанс Гусеву доработать в "Динамо" до конца сезона

Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов оценил игру команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
17 ноября из "Динамо" по собственному желанию ушел Валерий Карпин, возглавлявший бело-голубых с начала сезона 2025/2026.

"Гусев работает с этой командой уже второй год. Поэтому он знает всю подоплеку, всю внутреннюю составляющую. Ему с футболистами как второму тренеру всегда было легче общаться. Он один из думающих тренеров, очень хорошо разбирается в футболе. Я бы дал ему шанс до конца сезона", — сказал Колыванов в беседе с "Матч ТВ".

Вчера, 23 ноября, московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло на своем поле "Динамо" из Махачкалы в рамках 16 тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент команда с 20 очками занимает 9-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре "Динамо" сыграет в гостях с "Ахматом" (12-е место, 16 очков). До этого бело-голубые проведут домашнюю встречу с "Зенитом" в рамках ответного поединка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет в четверг, 27 ноября. В первом матче динамовцы выиграли у питерцев со счетом 3:1.

