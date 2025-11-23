По завершении очного противостояния "Локо" и "Краснодара" Комличенко сказал, что вся игра соперника строилась на передачах форварду Джону Кордобе. Вчера, 23 ноября, железнодорожники и краснодарцы сыграли вничью 1:1.
"Коля в своем стиле. (Смеется.) Доминация была с нашей стороны, мы создали много голевых моментов, нанесли достаточно ударов по воротам. У нас с Колей хорошие отношения, я не ведусь на провокации. Но если отвечать шуткой, то «Локомотив» тоже играл на Комличенко. (Смеется.)" — сказал Сперцян в беседе с "Советским спортом".
За "Локомотив" забил Александр Руденко (11'), в составе "Краснодара" голом отличился Дуглас Аугусто (15').
Сперцян: не ведусь на провокации Комличенко
Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал слова нападающего "Локомотива" Николая Комличенко.
