Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Футболист "Краснодара": Батраков нам не нужен, у нас хорошие игроки

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Хочу ли я, чтобы он к нам перешёл? Нет, Батраков не нужен "Краснодару". У нас очень хорошие игроки. Те футболисты, которые сейчас есть в команде — уже сильная основа для достижения результата", - цитирует Аугусто "Советский Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится