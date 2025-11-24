Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Николы Влашича, сообщает "РИА Новости Спорт". Ранее стало известно, что ФИФА обязала лондонский "Вест Хэм" выплатить ЦСКА 8,55 миллионов евро плюс 5 процентов годовых за переход Николы Влашича.

"Вест Хэм" подал апелляцию в CAS - Спортивный арбитражный суд обязал клуб выплатить положенную сумму, но только после получения разрешения от властей Великобритании или изменения санкционного режима, не позволяющего совершить транш. ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, который оставил решение в силе.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год - хорват провел за московский клуб во всех турнирах 108 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 21 голевую передачу. На данный момент полузащитник выступает за итальянский "Торино". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

