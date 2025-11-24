В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе к игроку "Локомотива" Воробьеву

"Мы смотрим на российских нападающих, на зарубежных нападающих. Список очень расширенный. Но сейчас комментировать фамилии я не буду", - сказал Бабаев "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали об интересе "армейцев" к нападающему "Локомотива" Дмитрию Воробьёву.
Российский футболист стал игроком "железнодорожников" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, забрав 33 очка. "Локомотив" находится на четвертой строчке с 31 баллом в своем активе.
Фото: ФК "Локомотив"