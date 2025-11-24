Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
1 - 1 1 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе к игроку "Локомотива" Воробьеву

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о слухах про интерес к нападающему "Локомотива" Дмитрию Воробьеву.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы смотрим на российских нападающих, на зарубежных нападающих. Список очень расширенный. Но сейчас комментировать фамилии я не буду", - сказал Бабаев "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщали об интересе "армейцев" к нападающему "Локомотива" Дмитрию Воробьёву.

Российский футболист стал игроком "железнодорожников" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, забрав 33 очка. "Локомотив" находится на четвертой строчке с 31 баллом в своем активе.

