"Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером. В одном только случае! Только в том случае, если, как в "Спартаке" принято, игроки — Барко и другие — соберутся, пойдут к руководству и скажут: "Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать тренера", – сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".
Напомним, Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в связи с уходом с этого поста Деяна Станковича. Московская команда объявила о расставании с сербским специалистом 11 ноября.
В дебютном матче Романова "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. Встреча 16-го тура чемпионата России состоялась в субботу, 22 ноября. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 28 очками. До конца первой части сезона "Спартак" встретится с "Локомотивом" в рамках Кубка России, а также с "Балтикой" и московским "Динамо" в РПЛ.
"В одном только случае это возможно". Генич ответил, станет ли Романов главным тренером "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"