Филимонов: одно расстройство и разочарование от нашего футбола

— Александр, перед интервью вы сказали, что не будете комментировать последние события российского чемпионата, потому что не смотрите футбол. В чём причина этого бойкота?
— Это не бойкот. Основная причина — очень сильно упал уровень российского футбола. Иногда в компании товарищей по "Спартаку" и сборной смотреть приходится. Одно расстройство и разочарование от нашего футбола, - сказал Филимонов в интервью Livesport.
Александр Филимонов выступал за московский "Спартак", "Москву", воронежский "Факел", "Кубань", тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов. На счету голкипера 16 матчей в составе сборной России. После завершения карьеры профессионального футболиста был тренером вратарей в тульском "Арсенале", "Долгопрудном" и юношеской сборной России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, ЦСКА - бронзовые. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Национальная команда России проводит товарищеские встречи во время паузы на матчи сборных.
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов оценил текущий уровень российского футбола.
Фото: GETTY IMAGES