Экс-игрок "Динамо" рассказал, как бело-голубые могут спасти сезон

Бывший голкипер "Динамо" Андрей Сметанин высказался о предстоящем матче Кубка России.
"Мой прогноз — "Динамо" с боем, в тяжелой игре, но пройдет "Зенит" в Кубке. Вообще, считаю, что бело-голубым нужно ставить цель выиграть Кубок, чтобы спасти сезон. Не предлагаю забыть про чемпионат, но, откровенно говоря, даже если выиграть все оставшиеся 14 матчей, чемпионом не факт что получится стать", - цитирует Сметанина "СЭ".

Напомним, что в ноябре московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. Под его руководством столичный клуб в 16 туре РПЛ одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0.

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3, забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе сине-бело-голубых - Педро. Ответная встреча команд состоится завтра, 27 ноября, в 20:30 по московскому времени - матч пройдет на "ВТБ Арене".

