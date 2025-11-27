Матчи Скрыть

Кубок России

КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Круговой: был уверен в победе по пенальти, когда на воротах такая глыба, как Акинфеев

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
"Напомнил ли сейв Акинфеева в серии пенальти матч с Испанией на чемпионате мира? Нет, там чуть по-другому он отбил (улыбается). Я был полностью уверен, что мы заберём серию пенальти, особенно когда на воротах такая глыба, как Игорь Акинфеев", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.

В среду, 26 ноября ЦСКА выиграл у махачкалинского "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1) и вышел в полуфинал благодаря победе по пенальти со счётом 5:4. Единственный одиннадцатиметровый не реализовал полузащитник Абдулпаша Джабраилов, вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев отбил удар ногой в падении. В следующей стадии Пути РПЛ ЦСКА встретится с "Краснодаром".

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 13 матчах во всех турнирах и провел две встречи "на ноль". Отметим, что голкипер пропустил около месяца после травмы, полученной в матче 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:2). Он вернулся в строй в матче 16-го тура против красно-белых (0:1).

