Круговой: был уверен в победе по пенальти, когда на воротах такая глыба, как Акинфеев

"Напомнил ли сейв Акинфеева в серии пенальти матч с Испанией на чемпионате мира? Нет, там чуть по-другому он отбил (улыбается). Я был полностью уверен, что мы заберём серию пенальти, особенно когда на воротах такая глыба, как Игорь Акинфеев", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.
В среду, 26 ноября ЦСКА выиграл у махачкалинского "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1) и вышел в полуфинал благодаря победе по пенальти со счётом 5:4. Единственный одиннадцатиметровый не реализовал полузащитник Абдулпаша Джабраилов, вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев отбил удар ногой в падении. В следующей стадии Пути РПЛ ЦСКА встретится с "Краснодаром".
В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 13 матчах во всех турнирах и провел две встречи "на ноль". Отметим, что голкипер пропустил около месяца после травмы, полученной в матче 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:2). Он вернулся в строй в матче 16-го тура против красно-белых (0:1).