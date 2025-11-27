Сутормина увезли в больницу после травмы на разминке перед игрой с "КАМАЗом" - источник

По информации "Матч ТВ", у Алексея Сутормина колотая рана ноги после попадания шипом.
Отметим, что полузащитник должен был выйти в стартовом составе самарцев, но его заменил Николай Рассказов. В текущем сезоне 31-летний игрок "Крыльев Советов" принял участие в 21 встрече во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Сейчас в матче между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" идёт 67 минута. Счёт на данный момент ничейный - 1:1.
Полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Сутормин был отправлен в больницу после рассечения ноги, полученного на разминке перед игрой первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"