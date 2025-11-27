Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
Крылья СоветовЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
1 - 0 1 0
Мидтьюлланд1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Янг Бойз1 тайм
Фейеноорд
1 - 0 1 0
Селтик1 тайм
Фенербахче
0 - 0 0 0
Ференцварош1 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Лудогорец
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
Порту
1 - 0 1 0
Ницца1 тайм
ПАОК
0 - 0 0 0
Бранн1 тайм
Лилль
1 - 0 1 0
Динамо Загреб1 тайм
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
0 - 0 0 0
Линкольн1 тайм
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
Шелбурн1 тайм
Ракув
0 - 0 0 0
Рапид1 тайм
Зриньски
0 - 0 0 0
Хеккен1 тайм
Слован
0 - 1 0 1
Райо Вальекано1 тайм
Лех
0 - 0 0 0
Лозанна1 тайм
Университатя Крайова
0 - 0 0 0
Майнц1 тайм
Омония
0 - 0 0 0
Динамо Киев1 тайм
Сигма
1 - 0 1 0
Целе1 тайм
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Сутормина увезли в больницу после травмы на разминке перед игрой с "КАМАЗом" - источник

Полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Сутормин был отправлен в больницу после рассечения ноги, полученного на разминке перед игрой первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации "Матч ТВ", у Алексея Сутормина колотая рана ноги после попадания шипом.

Отметим, что полузащитник должен был выйти в стартовом составе самарцев, но его заменил Николай Рассказов. В текущем сезоне 31-летний игрок "Крыльев Советов" принял участие в 21 встрече во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Сейчас в матче между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" идёт 67 минута. Счёт на данный момент ничейный - 1:1.

