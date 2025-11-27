"Я больше не работаю с Бабичем, ничего о нем не знаю и даже не общаюсь... У него другой агент. Кто? Насколько я понял, его новый агент - Франсис Кахигао", - цитирует агента "СЭ".
Срджан Бабич выступает за "Спартак" с августа 2023 года. Действующий контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне сербский игрок провел в составе красно-белых 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. В октябре у Бабича был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, после чего он перенес операцию.
Агент Бабича: я с ним больше не работаю. Его новый агент - Кахигао
Агент Мануэль Стоянович сообщил, что больше не представляет интересы защитника "Спартака" Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"