Защитник "Краснодара" назвал игрока РПЛ, которого считает "русским бразильцем"

Защитник "Краснодара" Виктор Тормена рассказал, кого можно назвать "русским бразильцем" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мне кажется, Никита Кривцов очень сильно напоминает бразильца. Мне нравится его техника. Думаю, по тому, как Никита играет, по шуткам, которые есть у нас в раздевалке - он смог бы хорошо адаптироваться в Бразилии", - сказал Тормена в интервью Sport24.

Никита Кривцов в текущем сезоне принял участие в 22 встречах во всех турнирах в составе "Краснодара", отметился шестью забитыми мячами и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составлять пять миллионов евро.

После 16 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка.

В следующем туре "быки" сыграют дома против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

