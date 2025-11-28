Защитник "Краснодара" назвал игрока РПЛ, которого считает "русским бразильцем"

"Мне кажется, Никита Кривцов очень сильно напоминает бразильца. Мне нравится его техника. Думаю, по тому, как Никита играет, по шуткам, которые есть у нас в раздевалке - он смог бы хорошо адаптироваться в Бразилии", - сказал Тормена в интервью Sport24.
Никита Кривцов в текущем сезоне принял участие в 22 встречах во всех турнирах в составе "Краснодара", отметился шестью забитыми мячами и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составлять пять миллионов евро.
После 16 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка.
В следующем туре "быки" сыграют дома против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Защитник "Краснодара" Виктор Тормена рассказал, кого можно назвать "русским бразильцем" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"