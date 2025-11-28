Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Булыкин: "Локомотив" предложил Баринову контракт, дальше все зависит от него

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с контрактом полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Баринов — лидер команды и боец. Он выкладывается в каждой игре. Конечно, такой футболист нужен всем. Насколько я знаю, контракт ему предложили, а дальше все зависит от Дмитрия, чего он хочет", — передает слова Булыкина "Чемпионат".

Дмитрий Баринов выступает за первую команду "Локомотива" с 2015 года. В данный момент на его счету — 272 матча, 12 забитых мячей и 27 результативных передач. С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится