Булыкин: "Локомотив" предложил Баринову контракт, дальше все зависит от него

Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
"Баринов — лидер команды и боец. Он выкладывается в каждой игре. Конечно, такой футболист нужен всем. Насколько я знаю, контракт ему предложили, а дальше все зависит от Дмитрия, чего он хочет", — передает слова Булыкина "Чемпионат".
Дмитрий Баринов выступает за первую команду "Локомотива" с 2015 года. В данный момент на его счету — 272 матча, 12 забитых мячей и 27 результативных передач. С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с контрактом полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"