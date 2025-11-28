Вратарь "Зенита" заявил, что не собирается уходить в аренду зимой

"Шансы вернуть статус первого номера "Зенита"? Впереди зимняя пауза, сборы. Я не собираюсь отдавать место в основе. Вариант с арендой зимой не рассматриваю. Планирую бороться за статус первого номера", — передает слова Латышонка Sport24.
В текущем сезоне Евгений Латышонок провел в Российской Премьер-Лиге 4 матча, в которых пропустил 5 мячей. В Кубке России в активе голкипера — 6 игр, 3 из которых без пропущенных мячей. В остальных трех поединках Латышонок пропустил 7 голов.
Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.
Голкипер санкт-петербургского "Зенита" Евгений Латышонок заявил, что не намерен покидать команду зимой, несмотря на то, что потерял место в основном составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"