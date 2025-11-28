Как сообщил "РИА Новости Спорт" источник, знакомый с ситуацией, футболистом интересуются два клуба РПЛ. Тикнизян перешел в сербский клуб из московского "Локомотива" в июле этого года за 1,7 млн евро. За "Црвену Звезду" он на данный момент отыграл 20 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. В России футболист выступал за армейскую команду (2017–2019, 2020–2021; 43 матча, 2 гола, 3 ассиста), курский "Авангард" (2020; 2 игры) и "Локомотив" (2021–2025; 122 матча, 16 забитых мячей, 17 результативных передач).
Тикнизян является обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Его контракт с "Црвеной Звездой" рассчитан до 30 июня 2028 года, а рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Тикнизян может вернуться в Российскую Премьер-Лигу — источник
Защитник "Црвены Звезды" и сборной Армении Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images