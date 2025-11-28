Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Тикнизян может вернуться в Российскую Премьер-Лигу — источник

Защитник "Црвены Звезды" и сборной Армении Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images
Как сообщил "РИА Новости Спорт" источник, знакомый с ситуацией, футболистом интересуются два клуба РПЛ. Тикнизян перешел в сербский клуб из московского "Локомотива" в июле этого года за 1,7 млн евро. За "Црвену Звезду" он на данный момент отыграл 20 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. В России футболист выступал за армейскую команду (2017–2019, 2020–2021; 43 матча, 2 гола, 3 ассиста), курский "Авангард" (2020; 2 игры) и "Локомотив" (2021–2025; 122 матча, 16 забитых мячей, 17 результативных передач).

Тикнизян является обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Его контракт с "Црвеной Звездой" рассчитан до 30 июня 2028 года, а рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится