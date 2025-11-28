- Скажу честно, стиль работы штаба Карпина — вообще другое, чем то, к чему я привык. Наверное, многим игрокам из-за этого было не очень комфортно. Никогда в жизни такой стиль не видел — очень авторитетный, нет свободы. Наверное, в том числе это мешает играть, очень тяжелая атмосфера была внутри команды, это мешало.
Валерий Карпин возглавлял "Динамо" с июня по 17 ноября, проработав в московском клубе менее полугода. Под его руководством бело-голубые провели 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и столько же потерпели поражений. За этот период команда Карпина забила 36 мячей и 30 голов пропустила.
После отставки Карпина с поста главного тренера "Динамо" разгромило в РПЛ "Динамо" из Махачкалы со счетом 3:0 и уступило в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зениту" (0:1).
Источник: "РБ Спорт"
"Никогда в жизни такого не видел". Рубенс - о работе Карпина в "Динамо"
Защитник "Динамо" Рубенс высказался о периоде работы под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"