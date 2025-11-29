Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Главный тренер "Ростова": мы можем одержать победу над "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба заявил, что его подопечные смогут обыграть "Локомотив" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Все знают, в какой позиции находится "Локомотив". Это хорошая команда, которая борется наверху. Готовимся. Смотрим каждого соперника. Думаю, что мы можем одержать победу", — приводит слова Альбы "Матч ТВ".

"Ростов" примет "Локомотив" на своем поле в воскресенье, 30 ноября. Встреча 17-го тура чемпионата России начнется в 16:30 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 3:3.

По итогам 16-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 31 очков и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. "Ростов" идет десятым с 18 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится