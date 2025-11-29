"Все знают, в какой позиции находится "Локомотив". Это хорошая команда, которая борется наверху. Готовимся. Смотрим каждого соперника. Думаю, что мы можем одержать победу", — приводит слова Альбы "Матч ТВ".
"Ростов" примет "Локомотив" на своем поле в воскресенье, 30 ноября. Встреча 17-го тура чемпионата России начнется в 16:30 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 3:3.
По итогам 16-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 31 очков и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. "Ростов" идет десятым с 18 очками.
Главный тренер "Ростова": мы можем одержать победу над "Локомотивом"
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба заявил, что его подопечные смогут обыграть "Локомотив" в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости