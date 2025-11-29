Игрок "Спартака" Джику рассказал, комфортно ли ему в клубе

"Я всё ещё адаптируюсь к новой команде, к российскому футболу, к городу, к стране в целом. Но все ребята в клубе мне очень сильно помогают, что, конечно, упрощает и ускоряет этот процесс. Моя семья тоже поддерживает меня, как может. Мне очень комфортно в "Спартаке". Поэтому буду набирать обороты и продолжать работать", - сказал Джику Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруга Александера Джику недовольна жизнью в Москве и вынуждает его покинуть клуб.
Защитник перешел в "Спартак" в начале сентября 2025 года. Всего за клуб футболист провел 11 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с ганским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Джику по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти встречах.
