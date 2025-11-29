Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Игрок "Спартака" Джику рассказал, комфортно ли ему в клубе

Футболист "Спартака" Александер Джику высказался о переходе в московский клуб.
Фото: Global Look Press
"Я всё ещё адаптируюсь к новой команде, к российскому футболу, к городу, к стране в целом. Но все ребята в клубе мне очень сильно помогают, что, конечно, упрощает и ускоряет этот процесс. Моя семья тоже поддерживает меня, как может. Мне очень комфортно в "Спартаке". Поэтому буду набирать обороты и продолжать работать", - сказал Джику Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруга Александера Джику недовольна жизнью в Москве и вынуждает его покинуть клуб.

Защитник перешел в "Спартак" в начале сентября 2025 года. Всего за клуб футболист провел 11 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с ганским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Джику по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти встречах.

