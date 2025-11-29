Губерниев - о "Спартаке": опять назначат иностранного балбеса главным тренером

"Если "Спартак" будет выступать так же, как в этих матчах при Романове, я бы оставил его. Но что-то мне подсказывает, что клуб снова пойдет своим путем. Думаю, они опять назначат какого-то иностранного балбеса главным тренером и будут ходить по граблям", - сказал Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Под его руководством клуб провел 2 матча и одержал 2 победы.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти матчах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 29 ноября, против калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Спартак"