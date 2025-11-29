Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Сандерленд
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
Дженоа
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Вердер
1 - 0 1 0
Кельн1 тайм
Бавария
1 - 1 1 1
Санкт-Паули1 тайм
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Губерниев - о "Спартаке": опять назначат иностранного балбеса главным тренером

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"
"Если "Спартак" будет выступать так же, как в этих матчах при Романове, я бы оставил его. Но что-то мне подсказывает, что клуб снова пойдет своим путем. Думаю, они опять назначат какого-то иностранного балбеса главным тренером и будут ходить по граблям", - сказал Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Под его руководством клуб провел 2 матча и одержал 2 победы.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти матчах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 29 ноября, против калининградской "Балтики".

