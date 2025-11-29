ЦСКА снова первый, хоть и провалил первый тайм с "Оренбургом"

Эксперимент Челестини
10 из 11 игроков стартового состава армейцев можно заранее угадать, не прикладывая больших усилий. А вот с выбором 11-го футболиста на матч против "Оренбурга" Челестини немного удивил. Длительная безголевая серия Алеррандро, Тамерлана Мусаева и Артема Шуманского вынудила швейцарского тренера пойти на эксперимент - центрфорвардом впервые в сезоне вышел играть долговязый серб Матия Попович. Результат эксперимента получился весьма неоднозначным.
Ахметзянов нащупал идеальный состав?
Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов ничего выдумывать не стал и выпустил тот же самый состав, что бессменно играет у него несколько туров подряд. По моим ощущениям, делает это экс-рулевой "Камаза" не от хорошей жизни, а от недостатка высококвалифицированных футболистов в составе команды.
Кажется, что в большую часть своих многочисленных игроков тренер просто не верит. И имеет на это все основания, если объективно оценивать их игру. Думается, что даже стартовыми одиннадцатью игроками Ахметзянов не может быть в полной мере доволен, и с радостью бы кого-то поменял, будь у него хоть какая-то альтернатива. Вот и приходится из четырех зол (центральных нападающих) выбирать меньшую - Гедеона Гузину.
Первый тайм одним хотелось бы забыть, а другим продлить навсегда
ЦСКА провел первую половину встречи просто безобразно. Кроме плотного удара головой от Игоря Дивеева после углового, с которым уверенно справился вратарь оренбуржцев Богдан Овсянников, хозяева не создали ни одного сколь-нибудь опасного момента.
Но это лишь полбеды. Хуже всего для армейцев было то, что "Оренбург" выглядел гораздо лучше по качеству игры. Уральцы красиво разыгрывали мяч, зарабатывали множество стандартов - в общем, серьезно давили. Справедливости ради, нужно сказать, что красота вокруг штрафной не приводила к по-настоящему голевым моментам у ворот Игоря Акинфеева. Тем не менее, 0:0 по итогам первого тайма - это подарок судьбы по такой игре.
Переворот
На второй тайм ЦСКА вышел с другим настроением. Конечно, это утверждение выглядит некоторым подгоном задачи под ответ, но расстановка сил на футбольном поле действительно сильно поменялась с самого начала второй половины встречи.
Во-первых, атакующая игра "Оренбурга" совсем зачахла. Во-вторых, ЦСКА почувствовал себя увереннее на чужой половине поля. Не обошлось и без доли везения - первый же момент команды Челестини превратился в гол. Гол (автогол) получился немного комичным, но сама атака была хороша. Что самое парадоксальное - главную роль в ней сыграл Попович, который должен был быть заменен.
Мусаев возвращается?
Тамерлан Мусаев выходил на поле всего на 19 минут, но, на мой взгляд, за это короткое время успел стать лучшим игроком матча. Я понимаю, что Игорь Акинфеев - заслуженная легенда российского футбола, но это не повод вручать ему награду в каждом матче.
Мусаев в одиночку сделал второй гол (прервав безголевую серию из 11 матчей) и чуть было не сделал третий. Помимо этого, у ЦСКА было еще несколько хороших быстрых атак, на которые "Оренбург" смог ответить лишь ударом Муфи из-за пределов штрафной в перекладину. К слову, марокканца в очередной раз расхваливали комментаторы, невзирая на то, что все голы пришли с его фланга.
Судейские вопросы
Болельщики "Оренбурга" и некоторые эксперты считают, что Мусаев нарушил правила на Артеме Касимове перед вторым голом. На мой взгляд, это чисто игровой момент, и судья правильно поступил, засчитав гол. Явного толчка я не увидел.
Второй интересный судейский момент получился комичным. Иван Абросимов преждевременно назначил пенальти, которого не было, отменив гол ЦСКА, который случился после свистка. Большая удача для судьи, что мяч попал в руку Мусаеву. Да и момент произошел при счете 2:0. При иных обстоятельствах скандала было бы не избежать!
Мораль
Если ты хочешь отобрать очки у фаворита, то непозволительно играть хорошо только один тайм. А вот фаворит как раз может позволить себе один тайм провалить.
ЦСКА минимум на сутки возвращается на первое место. И это заслуженно, несмотря на провальный первый тайм.
Досаду болельщиков "Оренбурга" понять можно, обидно проигрывать, проведя отличный первый тайм. Но голевых моментов объективно ЦСКА создал больше.
Чемпионат России
17 тур
ЦСКА - "Оренбург" - 2:0
Голы: Хотулёв, 56 (аг), Мусаев, 84.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой (Жоао Виктор, 87), Мойзес, Дивеев, Лукин, Гайич, Алвес (Вильягра, 65), Обляков, Кисляк, Глебов (Энрике Кармо, 86), Попович (Мусаев, 71).
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос (Камилов, 83), Касимов, Рыбчинский (Игнатьев, 83), Квеквескири (Болотов, 83), Гюрлюк (Савельев, 90+5), Томпсон, Гузина (Алешандре Жезус, 46).
Предупреждения: Алвес, 19, Томпсон, 42, Лукин, 60, Квеквескири, 64.
Автор: Роман Райцин (телеграм-канал Аналитика ФК "Оренбург")
Фото: ПФК ЦСКА