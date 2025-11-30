Мостовой: Талалаев однозначно не является одним из сильнейших тренеров России

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос о том, можно ли наставника "Балтики" Андрея Талалаева назвать одним из сильнейших тренеров России.

"Балтика" Андрея Талалаева в прошлом сезоне выиграла Первую лигу. По итогам 17 матчей текущего сезона калининградцы с 32 очками располагаются на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, но могут опуститься ниже по завершении всех матчей 17 тура.



Талалаев тренирует "Балтику" с сентября 2024 года. На данный момент под его руководством команда провела 53 официальных матча, в которых одержала 29 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В матче 17 тура РПЛ со "Спартаком" (1:0) Андрей Викторович получил красную карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра встречи Кирилла Левникова и оскорбление резервного судьи Инала Танашева.

"Однозначно нельзя. Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года в "Локомотиве", если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите. Как называть Талалаева, он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. До смешного доходит", — сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу"