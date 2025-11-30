Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Мостовой: Талалаев однозначно не является одним из сильнейших тренеров России

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос о том, можно ли наставника "Балтики" Андрея Талалаева назвать одним из сильнейших тренеров России.
Фото: ФК "Балтика"
"Однозначно нельзя. Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года в "Локомотиве", если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите. Как называть Талалаева, он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. До смешного доходит", — сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

"Балтика" Андрея Талалаева в прошлом сезоне выиграла Первую лигу. По итогам 17 матчей текущего сезона калининградцы с 32 очками располагаются на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, но могут опуститься ниже по завершении всех матчей 17 тура.

Талалаев тренирует "Балтику" с сентября 2024 года. На данный момент под его руководством команда провела 53 официальных матча, в которых одержала 29 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В матче 17 тура РПЛ со "Спартаком" (1:0) Андрей Викторович получил красную карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра встречи Кирилла Левникова и оскорбление резервного судьи Инала Танашева.

