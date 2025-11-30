Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
ЭспаньолЗавершен
Жирона
1 - 0 1 0
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
ФиорентинаЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Лорьян
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Анже
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лион
1 - 0 1 0
Нант2 тайм

Булыкин: "Локомотив" показал готовность бороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе "Локомотива" над "Ростовом" (3:1) в 17 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Победив "Ростов", "Локомотив" показал готовность бороться за чемпионство в РПЛ. Да, у донской команды были возможности для того, чтобы сравнять счет по ходу матча, но результат справедливый. "Железнодорожникам" надо обыграть "Сочи" и красиво уйти на зимний перерыв", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Сегодня, 30 ноября, "Ростов" на домашнем стадионе уступил московскому "Локомотиву" в матче 17 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Хозяева не реализовали удар с одиннадцатиметровой отметки - голкипер "Локомотива" отбил удар Алексея Миронова. После 17 сыгранных туров южане занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 3 строчке с 34 баллами в своем активе.

Перед зимней паузы московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Сочи" в 18 туре чемпионата России, а подопечные Джонатана Альбы сыграют на своем поле с казанским "Рубином".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится