Булыкин: "Локомотив" показал готовность бороться за чемпионство

"Победив "Ростов", "Локомотив" показал готовность бороться за чемпионство в РПЛ. Да, у донской команды были возможности для того, чтобы сравнять счет по ходу матча, но результат справедливый. "Железнодорожникам" надо обыграть "Сочи" и красиво уйти на зимний перерыв", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Сегодня, 30 ноября, "Ростов" на домашнем стадионе уступил московскому "Локомотиву" в матче 17 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Хозяева не реализовали удар с одиннадцатиметровой отметки - голкипер "Локомотива" отбил удар Алексея Миронова. После 17 сыгранных туров южане занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 3 строчке с 34 баллами в своем активе.
Перед зимней паузы московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Сочи" в 18 туре чемпионата России, а подопечные Джонатана Альбы сыграют на своем поле с казанским "Рубином".
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе "Локомотива" над "Ростовом" (3:1) в 17 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"