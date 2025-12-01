Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

В руководстве ЦСКА рассказали, какую позицию клуб будет усиливать зимой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие позиции клуб намерен усилить зимой.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ни для кого не секрет, что в первую очередь мы ищем нападающего. Задача непростая, но я надеюсь, что нам удастся усилить команду — мы приложим для этого все усилия", - приводит слова Бабаева "СЭ".

После 17 сыгранных туров ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 балл. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "быками".

Ранее главный тренер "армейцев" Фабио Челестини заявил, что у форвардов ЦСКА есть сложности. Специалист во время одной из пресс-конференций также сказал, что устал от вопросов про игру нападающих и посоветовал журналистам обратиться к руководству клуба.

