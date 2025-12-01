Матчи Скрыть

Легионер "Спартака" может покинуть клуб - его предложили командам из Бельгии и Нидерландов - источник

Полузащитник московского "Спартака" может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.
По информации источника, посредники предложили услуги полузащитника "Спартака" Тео Бонгонды клубам из Бельгии и Нидерландов. Столичный клуб готов рассмотреть предложения в зимнее трансферное окно.

Тео Бонгонда выступает за столичный "Спартак" с лета 2023 года - полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 74 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 17 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе.

Источник: Metaratings.

