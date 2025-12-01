"Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки". Агент - о возможном возвращении защитника в РПЛ

"Информация, что Джикия готов рассмотреть предложения из РПЛ этой зимой — чушь [...]. Мне звонило пару клубов РПЛ, но Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки. Чемпионат Турции очень сильный, точно сильнее российского. Георгий доволен своим двухлетним контрактом и пока не хочет ничего менять", - цитирует Муминова "СЭ".
В летнее трансферное окно Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. В текущем сезоне защитник провел за клуб во всех турнирах 13 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
Ранее российский защитник выступал за подмосковные "Химки", пермский "Амкар" и московский "Спартак". Всего на счету Джикии 219 матчей в Российской Премьер-Лиги, 8 забитых голов и 7 голевых передач. Также на счету центрального защитника 44 матча в составе национальной команды России.
