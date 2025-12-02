Текущее соглашение Баринова с "Локо" рассчитано до 30 июня 2026 года и на данный момент хавбек не договорился о его пролонгировании.
"А какой совет мы можем дать ему? Это его вопрос, мы особо в это не лезем. Было бы странно, если бы кто-то в команде говорил ему, что делать. Дима — взрослый человек, он сам знает, что ему делать", — передает слова Сильянова "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и за первую команду железнодорожников выступает с 2015 года. В данный момент на его счету — 273 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач за "Локо" во всех турнирах.
В составе железнодорожников Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Сильянов: Баринов сам знает, что ему делать с контрактом
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов заявил, что другие футболисты команды не лезут к полузащитнику Дмитрию Баринову с вопросом продления контракта с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"