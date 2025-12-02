Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Сильянов: Баринов сам знает, что ему делать с контрактом

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов заявил, что другие футболисты команды не лезут к полузащитнику Дмитрию Баринову с вопросом продления контракта с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
Текущее соглашение Баринова с "Локо" рассчитано до 30 июня 2026 года и на данный момент хавбек не договорился о его пролонгировании.

"А какой совет мы можем дать ему? Это его вопрос, мы особо в это не лезем. Было бы странно, если бы кто-то в команде говорил ему, что делать. Дима — взрослый человек, он сам знает, что ему делать", — передает слова Сильянова "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и за первую команду железнодорожников выступает с 2015 года. В данный момент на его счету — 273 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач за "Локо" во всех турнирах.

В составе железнодорожников Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.

